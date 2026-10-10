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बेटियों को ऐसी परवरिश देना,

Rajani Shakyawar

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                            बेटियों को सही परवरिश देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियों को ऐसी परवरिश देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे स्वयं का सम्मान करना सीखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने तन से पहले अपने मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने रूप से पहले अपने गुण को परखना सीखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें बताना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि देह सुंदर होना ही सुंदरता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर निखार होना ही योग्यता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप तो समय के साथ ढल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ज्ञान और चरित्र का तेज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र के साथ और निखर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें ज्ञान का महत्व समझाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़-सा मीठा व्यवहार सिखाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौशल से अपने पंख सजाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरित्र से अपनी पहचान बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बल से हर मुश्किल से टकराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें यह भी बताना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे किसी की नज़रों में उतरने के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी नज़रों में उठने के लिए जन्मी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की पसंद बनना ही लक्ष्य नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें अपनी पहचान स्वयं गढ़नी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह पर अभिमान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही देह को तुच्छ समझना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसे अपने अस्तित्व का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटा-सा हिस्सा समझना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियों को इतना सशक्त बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि रूप के लोभी उन्हें परख न पाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके ज्ञान, गुण और सामर्थ्य के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे के सारे मापदंड छोटे पड़ जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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