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अपनों के आगे मौन, पत्नी पर प्रहार

Rajani Shakyawar

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                            अपनों के आगे मौन, पत्नी पर प्रहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी मर्दानगी पर धिक्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी माँ दिनभर चिल्लाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बहनें भी तुझे सुनाती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तेरी गलती होती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बिना गलती के ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे उनकी बातें सुननी पड़ती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तूने कितनी बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी माँ पर चप्पल उठाई थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार अपनी बहनों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चप्पल से मारने की हिम्मत दिखाई थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवाब है—कभी नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तो तू भीगी बिल्ली बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्दन झुकाए रहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती तेरी न भी होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी चुपचाप सहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार तूने अपनी माँ से कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि घर छोड़कर चली जा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार अपनी बहनों को धमकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इस घर से निकल जा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कभी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उनके सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी मर्ज़ी के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी एक न चलती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अपनी पत्नी को देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वक्त घर से निकालने की धमकी देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सही बात भी कह दे अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे घर से बाहर करने की बात कहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सामने तू चुपचाप झुकता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस पत्नी ने तेरा साथ निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी पर अपना सारा गुस्सा उतारता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी माँ-बहनों ने ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुझे घर से बाहर कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कहाँ गई तेरी मर्दानगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने उनका क्या बिगाड़ लिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके आगे तू कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आवाज़ न उठा पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने ही जब तुझे निकाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तू कुछ भी न कर पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर आज अपनी पत्नी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा इतना ज़ोर क्यों चलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सही बात कहने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा हाथ चप्पल तक क्यों पहुँचता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस औरत ने तुझसे जुड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पूरा जीवन तुझको सौंप दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के आत्मसम्मान को कुचलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने अपनी मर्दानगी का नाम क्यों लिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पत्नी पर हाथ उठाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्द होने की पहचान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी बात मनवाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंसा करे, उसमें कोई शान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्द तो तू तब होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सच के साथ खड़ा होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की गलती को गलती कहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनों के अन्याय पर भी अड़ा होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्दानगी चप्पल उठाने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने क्रोध पर लगाम लगाने में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोर पर अपनी ताकत दिखाने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्दोष के सम्मान को बचाने में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने माँ के आगे सिर झुकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनों के आगे आवाज़ न उठाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पत्नी ने सच क्या कह दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने उसी पर अपनी ताकत दिखाई!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो औरत की चुप्पी को उसकी हार समझती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पत्नी के सहने को अपनी जीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके विरोध को अपनी तौहीन समझती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी पत्नी तेरी जागीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हर ज़ुल्म को सहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी तक़दीर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी माँ और बहनों के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अन्याय के विरुद्ध खड़ा न हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पत्नी पर हाथ उठाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्द नहीं, सिर्फ़ एक कायर हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्दानगी का इतना ही शौक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पहले सच का साथ निभाना सीख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी को डराकर रखने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे इंसान समझना सीख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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