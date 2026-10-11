जिंदगी के लिए

भटकता फिर रहा हूँ मैं ज़िंदगी के लिए,

चैन मिल नहीं रहा है तनिक भी समय के लिए।

रात-दिन एक करता रहा मैं सदा,

पर खुशी मिली ही नहीं एक पल के लिए।।

- राजन सोनी

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एक घंटा पहले