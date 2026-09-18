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Rahul Shrivastava

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                            लिखाई का शौक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्नाई की नोक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिश्नगी का दाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी से दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या क्या कहूं मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ना सोचूं मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अवसर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मांग कर रहा हूं 🥹
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास 'कुछ' है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर, मैं मायूसी की भांग पी चुका हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम में मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचने-समझने का ना बोलो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या, ये संभावना का झुनझुना... लाओ तोड़ दूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे, प्यास कहां...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुप्त हुई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी कैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोफ़्त हुई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिझाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हुनर पा लिया...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहाने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है सफ़ीना आ गया...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी तो लिखाई बेंच लूं मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनों को ऐसे आंच दूं मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद को मानूं... कांच का मैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचड़े की गंध... का करूं, शुक्रिया मैं 🙏
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
(चकोर, बचाव... कर लिए जिनसे बढ़िया से)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गुरूर.. ना हुआ चूर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इंसाफ... का उसूल?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठ, अतीत की.... तख्ती ताके...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों इस जनम में... बने दीवाने... 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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