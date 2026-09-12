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फिर भी मैं खड़ा हूं

Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

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                            कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ ना आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझते जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश, महबूब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में ख़ुदा होते...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो, उन्हें पा के भी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी खुशी जुदा होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर, कहां पाना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखा था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास के दलदल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरना था 🙃
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना निकलें... उतना धसते चले जाएं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आपसे मदद का बोलें...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बातों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़ाकों के... गिले, शिकवे मनाएं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सफ़र तो पूरा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवा दो मालिक!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोके, नज़र आईना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़े के उनके राहगीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोते गए... मंज़िल...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बतायी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आपने ही थी... सिम्त?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरी नज़र में, क्यों नहीं डाले...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भी बिंब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भी दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खबर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं, अब, जंग छोड़कर... ना भागूं 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार, आर या पार... लड़ ही लूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेज़ार मन है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मैं खड़ा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहिसाब वेग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्हें ना गंवा जाऊं 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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