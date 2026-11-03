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सिर्फ़ समझदारी, होशियारी, प्रभु की भक्ति रूह के लिए

Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी तो ख्वाबों को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे संग होने का मन करेगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो मेरी ही संगत से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बे-इंतिहा इश्क़ होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'आज'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी भरके जल लूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'आखिरी दफा'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेरूखी, सह लूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेशुमार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई कमानी है ✨
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें ख़ुमार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की काट डालनी डाली है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सख्ती और नर्मी का...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगम होगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ मंज़र...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा, रहम करेगा 🙏
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो मिनट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो घंटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो हफ्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो महीने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो साल...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी, सिर्फ खुद के लिए जियेंगे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जिसको भी रूठना है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ जाइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मिली...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते नहीं बनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास, कोई करे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ना करे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलना मेरी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनों से होती रहे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मैं',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदके साथ हूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य के सिवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और ना देखूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन की...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा के रहूंगा ज़िंदगी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे, और देर से मिले!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुस्सा, वासना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से दूर दूर मैं....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ समझदारी, होशियारी, प्रभु की भक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह के लिए 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास के लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या भागना अब?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में रहेगा यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो और मेरे अपने हर-सू...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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