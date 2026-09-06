आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kasam...
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कसम...

Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या देखना रहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कसम लिखी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिल में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निभाऊंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कीमत पे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा वाला जीवन जियेंगे 🙂
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार बार.... 'मन' बदलेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना अभ्यस्त करा रही है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे मुझमें व्यस्त करा रही है तू!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके देख लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या माजरा है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर काम करता है देखो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सोचा पैंतरा है...🤞
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर वालों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चुप्पी सुनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान देख रहे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम करो खूब ऊधम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नहीं होंगी... आंखें पुर-नम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिनाना... हम भी सुनेंगे अपने जुर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहटें, आके, चली जाएंगी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसलों को... ना कुचल पाएंगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें हैं कुछ, मैं माज़ी बदल नहीं सकता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए कल की, सुंदर तदबीर, आज लिखी जाएगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्त जी जाएगी... 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
39 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree