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हर नारी देवी लगती है

Rahul Pratap

Rahul Pratap

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                            गीत:: हर नारी देवी लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन दृष्टि से देखोगे तो , हर नारी देवी लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की कालिख धो डालो तो, राह सभी रोशन लगती है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग की हर इक नारी में तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता माँ की समाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी बहना पत्नी बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर आँगन भरती आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा से जब-जब देखा तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नारी देवी लगती है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति स्वरूपा दुर्गा-सी वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा में है राधा जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग तपस्या सीता-सी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म योग में गीता जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आन-मान-सम्मान से देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नारी देवी लगती है.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर कठिन समय पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथी बनकर चलती आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रेरणा बनकर जगती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शक्ति बन ढलती आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदर से जब-जब देखो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नारी देवी लगती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के मैल को धो डालो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से पर्दा हट जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देखोगे इस धरती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी ज्योति छटा भर जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन दृष्टि से देखो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नारी देवी लगती है.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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