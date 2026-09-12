ये नीरस दिन-रात मेरे, रस पा जाते।

स्वप्न में ही आ जाते, पर तुम आ जाते;

ये व्याकुल नैन मेरे, तृप्ति पा जाते।



उर के स्पंदन में ही आ जाते, पर तुम आ जाते;

ये मौन साधे होठ मेरे, स्मित पा जाते।



श्वासों के आने-जाने में ही आ जाते, पर तुम आ जाते;

ये शोकाकुल प्राण मेरे, हर्ष पा जाते।



मेघों के वर्षण में ही आ जाते, पर तुम आ जाते;

ये निरंतर बहते अश्रु मेरे, विश्रांति पा जाते।



मयूर की केंका में आ जाते, कोकिल के कलरव में आ जाते,

पर तुम आ जाते;

ये बंद हुए कर्ण मेरे, स्वर पा जाते।



वायु के स्पर्श में ही आ जाते, पर तुम आ जाते;

ये शिथिल हुए अंग मेरे, गति पा जाते।



चंद्र किरणों में आ जाते, सूर्य के तेज में आ जाते,

पर तुम आ जाते;

ये नीरस दिन-रात मेरे, रस पा जाते।



सत्य में आ जाते, किसी आभास में आ जाते,

पर तुम आ जाते;

ये अपूर्ण स्वप्न मेरे, पूर्णता पा जाते।



बस एक बार आ जाते, क्षण भर को ही आ जाते,

पर तुम आ जाते;

यह अधरों तक अटके प्राण मेरे, मुक्ति पा जाते।

-राधा चौहान

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एक घंटा पहले