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रोया कीजिए

Rabindra Aman

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                            अपनी आँखों को पानी से भिगाईये, रोया कीजिय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे लाख मुस्कुराइये, रोया कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर किसी पर आता नहीं तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद पर कीजिये रहम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए तो अच्छा कीजिए कम से कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत शर्माइए, रोया कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक है इन आंखों में पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक है जीवन, इस इंसान की कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात को खुद समझिए, अपने दिल को समझाइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोया कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया में जितने भी काबिल लोग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलतमंद, फनकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आज भी रोते है, दिन में एक दो बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को भी इस लायक बनाईये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोया कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर इस दुनिया में आपने रोना नहीं सिखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझिए आपने कुछ पाना नहीं सिखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खोना नहीं सिखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के गुलशन में फूल के संग कुछ कांटा भी उगाईये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोया कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कोई बाहर से नहीं रोता तो ,अंदर से रोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दिल को भी जरा दर्पण दिखाईये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोया कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू खुद कम रोता है,दूसरों को ज्यादा रुलाता है"अमन"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों औरों की फिक्र करता है ये तेरा। मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे मुझपर लाख तोहमत लगाइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोया कीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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