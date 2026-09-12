मुझको भी पागल बनाएगी क्या ?

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Rabindra Aman

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                            मैं हूं प्यार का व्यापारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या जानू लाभ नुकसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम इसको समझो,तुम इसे जानो मेरी जान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको बताओ कहां है तेरे दिल का वो कोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां छुपा रखा है, मेरे लिए तू ने सारा सोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर दी है अपने प्यार से तूने मेरे दिल की तिज़ोरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे आगे फीका है हर धन , सुन तू अलबेली छोरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना काम चल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही कमाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी जो तुम्हारा साथ है तो , मेरा सारा जमाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाने को तो इस दुनिया में बहुत कुछ पाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह बंदा सबसे पहले तुझको समझा है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही दीवाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको भूल गया हूँ ,एक तू है मुझको याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए सबसे पहले तू है,सब हैं तुम्हारे बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कर पगली, मुझको रुलाएगी क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे प्यार में तू इस कदर पागल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको भी पागल बनाएगी क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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