जिसे लोग कहते हैं मोहब्बत

मुझको नही है किसी की सहारे,

किसी की सहायता की जरूरत

मेरे पास दुनिया की वो दौलत है,

जिससे मैं हर कुछ हासिल कर सकता हूँ

जिसे लोग कहते हैं मोहब्बत

-रविन्द्र अमन

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले