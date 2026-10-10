हमे जीना सीखा दिया

इस जमाने के लाख गम के बावजूद भी

एक मोहब्बत ने हमे जीना सीखा दिया

-रविन्द्र अमन

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एक घंटा पहले