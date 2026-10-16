दिल सीने से निकाल लिया

प्यार में आपकी हर अदा अच्छी लगी ,

पर मुस्कुराकर अपने दिल सीने से निकाल लिया

-रविन्द्र अमन

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29 मिनट पहले