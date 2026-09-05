ऐसा जग में कुछ नहीं

ऐसा जग में कुछ नहीं, सुख ही दें हर काल।

तन धन नाते भी कभी, कारण बनें मलाल ।।

- पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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15 मिनट पहले