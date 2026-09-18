हिंदी हमारी शान है

संस्कृत ,प्राकृत ,अपभ्रंश हिंदी,

कई चरणों में विकास है।

हिंद की भाषा हिंदी,

हिंदी हमारी शान है।

सरल ,सहज भाषा हिंदी, समझना आसान है।

हिंद की भाषा हिंदी

हिंदी हमारी शान है। भाषाओं की जननी है , राष्ट्र की पहचान है।

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हिंदी हमारी शान है। समृद्ध शब्द भंडार है , गौरवशाली इतिहास है। हिंदी की भाषा हिंदी ,

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लिपि देवनागरी है ,

बोलियों की भरमार है। हिंद की भाषा हिंदी ,

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ब्रज ,अवधी, भोजपुरी, आदि ने बढ़ाई मान है ।

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संवाद की सहायिका, अभिव्यक्ति का आधार है। हिंदी की भाषा हिंदी ,

हिंदी हमारी शान है। भावना प्रधान है यह, साहित्य, समृद्ध खान है। हिंद की भाषा हिंदी,

हिंदी हमारी शान है। नाटक ,निबंध ,जीवनी में, महत्वपूर्ण योगदान है ।

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हर भाषा अपनाने की, व्यापक क्षमता विद्यमान है

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हिंदी हमारी शान है। संवेदना, संस्कृति से जुड़ी, हर भाषा से लगाव है।

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हिंदी हमारी शान है।

-प्रियंका कुमारी पाण्डेय



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एक घंटा पहले