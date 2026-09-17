सादगी का नूर

चेहरे पर उसके सादगी का ऐसा नूर है,

‎आँखों में जैसे कोई ख़ामोश सुरूर है।

‎उसकी मुस्कान से ठहर जाता है मेरा दिल

‎शायद इसी को कहते इश्क़ का फ़ितूर है।

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‎वो हँसती है तो मौसम भी सँवर जाता है,

‎दिल का बेरंग कोना दफ्तन निखर जाता है।

‎उसकी मुस्कान में ऐसी कशिश है कि अक्सर,

‎देखने वाला ख़ुद ही खुद में बिखर जाता है।

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‎मैं तारीफ़ करूँ तो अल्फ़ाज़ कम पड़ते हैं,

‎उसके सामने सारे फ़साने कम पड़ते हैं।

‎वो पूछे अगर “मुझमें ऐसा क्या है?”

‎तो कह दूँगा “तुम्हें देखकर सवाल कम पड़ते हैं।”

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‎उससे ना सुन कर भी हमें जीना मंजूर है

‎कुछ भी कहो यारों वो आसमान की हूर है

‎उसका दिल दुखाया है किसी ने सोच समझ कर

‎हमें उसके दिल से निकालना ही ये नासूर है।

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एक घंटा पहले