फसाना ए मजबूर दिल

हमें घुट घुट कर जीना पड़ेगा मिटा कर ख्वाहिशें सारी सफर में तुमसे फासला रखना पड़ेगा
थी मेरी ये आरजू और न ज्यादा अर्ज रहे हमें ख्वाहिशें सारी हो कर दूर तुमसे मिटाना पड़ेगा
गर पूछा नहीं तुमने हाल मेरा तो हुआ क्या हमें भी होकर खाक अब कोशिश भूलाना पड़ेगा
सिवा तेरे मेरा कोई अपना ना रहा इस दुनिया में हमें भी बहाना जीने का अब ढूंढना पड़ेगा
तुम्हें भी मेरे करम पे शक क्यूं वरना मेरा कसूर था क्या हमें भी इरादा तेरा समझना पड़ेगा
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51 मिनट पहले
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