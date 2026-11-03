राह ए तलब पांव तेरे डगमगाए

तेरे दर से बार बार गुजरने को जी चाहता है मिल के तुमसे हर बार हाल ए गम अपना सुनाने को जी चाहता है

सिवा तेरे मेरा कोई नहीं इस दुनिया में बात दिल की सुना कर बार बार अब करीब तेरे आने को जी चाहता हैं

मिले आज बाद मुद्दत हमसे कहो तो आजमा लें तुझे दिल में जला कर दिया हमें अर्ज करने को जी चाहता है

तुम ना समझ सके हो मोहब्बत मेरी अभी भी देकर दर्द हजार आजमा लो जख्म और खाने को जी चाहता है

राह ए तलब पांव तेरे डगमगाए क्यूं आजमाया नहीं हमें तुमने करूं अब मैं क्या दिल तोड़ने को जी चाहता है

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एक घंटा पहले