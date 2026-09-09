दर्द ए वफा

मिल कर आपसे जब जुदा हुए तो मुझसे खफा हो बैठे मिटा कर अरमां आप बेवफा हो बैठे

देख के बेरुखी तेरी हम खुद में ही खो बैठे तू भी न हो सका मेरा सोच कर अब आस खो बैठे

लिखा जो खत मैने तुम्हें मिला होगा जरूर और न दिया तूने जवाब सोच के हम वफा खो बैठे

बात दिल की सुनने की फुर्सत है कहां गर्दिश ए हालात अब सोच कर दिल के अरमां खो बैठे

है दर्द हमें खफा तुम्हें देख कर अब हक वफा का जता कर तुमसे हम अपनी जिंदगी खो बैठे

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एक घंटा पहले