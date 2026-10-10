आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Sikke meine bhi uchhale the
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जौहरी ही हीरे की कीमत लगा सकता हैं साहब

Praveen Roy

Praveen Roy

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सिक्के मैंने भी उछाले थे हसीनों की महफिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमाशबीन बन गया अपनी हीं दौलत लुटाकर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक जेब नोटों से भरी थी वाह वाही का शोर था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिक्कों की खनक फीकी पड़ी तो महफिल वीरान थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोश रहने का हूनर भी अपने पास रखा करो जनाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना हैं हर बात का जवाब देने से मसले बिगड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां पर जज्बातों की कोई कद्र नहीं होती जनाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहां शब्दों का कोई मोल नहीं रह जाता हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तौलने वाले तो नजरों से हीं तौल लेते हैं साहब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तराजू तो सदियों से एक बहाना हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे की उदासी तो आँखों से भी पढ़ी जाती है साहब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत का मजमून तो एक बहाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जौहरी ही हीरे की कीमत लगा सकता हैं साहब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी साहूकार के बस की बात नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हीरा जौहरी के हाथों से तराशा गया हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहूकार उसकी कीमत लगा नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों को संजोने की कला हमने भी सिखा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत के महल बनाने का हूनर हमारे पास भी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वी यादों का गुबार कुछ ऐसा फूटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत के महल का कोई हिस्सा बचा नहीं पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफिल की ख्वाहिश हर किसी को है यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई किसी को रस नहीं आती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दिल टूटता हैं महफिल में अपनों के ब्यंग्य बाणों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शख्स सुकून तलाश करता है तन्हाई में।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree