"वक़्त की मुट्ठी में बिखरती ज़िंदगी"

दिन रेत के कण हैं,

उम्र हथेली और वक़्त एक अनवरत हवा;

जितना समेटना चाहो,

उतना ही बिखरता जाता है जीवन।



- प्रतीक्षा शुक्ला

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एक घंटा पहले