आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Badsaluki
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

वानर-भालू एक होकर, स्वर्ण लंका दहन कर दो।

Prastya Solanki

Prastya Solanki

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            चरागों को जलाकर बाहर रख दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे में है दुनिया, इसे रोशन कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीम खिलाओ, खून साफ कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशे में है दुनिया, जुवान कड़बा कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकाबों के शहर में, गुमराह हैं रास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदहोश है सत्ता, जनता को होश में कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान बिक रहा है, मठ-मंदिरों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीरों के ऐब देखो, ईश्वर को बेनकाब कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमान तुल रहा है, सत्ता की दहलीज पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण बन जाओ और कवच-कुंडल नीलाम कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत लुट रहा है, गार्डन होने के वास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसानों को खरीदकर, गाँव को शहर कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको पता है देशभक्त होने की कीमत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रचार का है जमाना, गाँधी को देशद्रोही कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म और सरहदों ने, नोंच दी है इंसानियत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी फूलों को तोड़ो, बगीचे को एक रंग कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय का तराजू, भीड़ ने पकड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को भी पकड़ो और मोबलिंचिंग कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तल्लीन है भारत, भक्त होने की दिशा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तानाशाह को बुलाओ, देश को फिर गुलाम कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाइलें सजी हुई हैं, दफ्तरों की मेज पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अफसरों की अकड़ देखो, फाइलों को आग कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज दब रही है, रावण के खौफ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वानर-भालू एक होकर, स्वर्ण लंका दहन कर दो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree