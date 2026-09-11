तब तक चौखट की आबरू सलामत है

दहलीज के अंदर पाँव है जबतक,

तब तक चौखट की आबरू सलामत है,

-प्रमोद श्रीवास्तव साहित्य

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

29 minutes ago