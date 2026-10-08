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गैस लाईटर

Prakriti

Prakriti

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                            आत्ममुग्ध इंसान या गैस लाइटर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में ही सब खत्म नहीं करता वह बहुत लंबे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय तक सब कुछ गौर से देखता है सुनता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है खबरें लेता है पूरी नजर रखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चारो ओर नजर रखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल हर क्षण तैयारी करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको जिस इंसान से नफ़रत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके इर्द-गिर्द वह सब पर नजर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखता है और एक एक को अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्ष में कर लेता है और जिससे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत है उसे अकेला कर देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकी वह उसके नियंत्रण में आ जाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस गैस लाइटर + आत्म मुग्ध की जीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हो जाती है कोई ना कोई खोटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिक्का जो हमारा अपना ही होता है वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी बातों को जो सच ही नहीं है पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य मानकर अपनों से दूरी बना लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ये आत्ममुग्ध और गैस लाइटर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाल आसानी से कामयाब हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि फेरना या हिप्नोटाइज जैसा कर देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एसी एसी चालें चलना की खून के रिश्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना चाहते हुए भी दरार आ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक इंसान खुद समझदार नहीं होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानसिक रूप से कमजोर होगा बहकावे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में आएगा तब तक यह गैस लाईटर और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्ममुग्ध लोग जहर भरते रहेंगे और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी चालें चलते रहेंगे इनमें से यदि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भी अपने परिवार और अपनों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रति वफादार हो जाए या किसी के भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खरीदने से वह बिके नहीं या किसी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूरी में वह फंसे नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एसे आत्ममुग्ध लोग स्वयं ही नष्ट हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाएंगे पर अफसोस इंसान ना बड़ा ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम और लोभ लालच मोह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अंधकार की ओर ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि व्यक्ति में स्वयं में समझदारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह विवेक बुद्धि से फैसला लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों पक्षों को समझता है तो फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के बहकावे में आकर वह अपनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को नहीं छोड़ सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि उसने ही ठान ली है की मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपनों का त्याग करना है तो फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी सी छोटी चिंगारी भी उसे आसानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से पकड़ सकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी उसे अपनों से अलग नहीं कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी कच्चे बुद्धि का इंसान जो किसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के भड़काने से भड़क जाए किसी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से ही वैर भाव कर लें उस इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को वयस्क नहीं कह सकते वह एक छोटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा होता है बालक बुद्धि होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिपक्वता यह नहीं कहती की किसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने आपको भड़काया और अपने उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात मानकर तुरन्त रिश्ते समाप्त कर दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां इसका दूसरा यह भी कारण है की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको पहले से ही रिश्ते तोड़ने थे और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह नया व्यक्ति आपको मिला और आपको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ने का बहाना मिल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जो रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की कद्र नहीं करते हैं छोटी सी बात का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बतंगड़ बनाकर पुराने से पुराने रिश्ते को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत्म कर देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही हालात आजकल एकल परिवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से व्यक्ति को इतना अकेला कर चुके हैं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले समय में पता नहीं क्या हालात होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग रिश्ते को इतना लंबा नहीं चला सकते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको फटाफट वजह चाहिए और दूर चले जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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