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ज़मीं पाँव नीचे न सर आसमाँ मुहब्बत की बस्ती बसाएं कहाँ

Pradeep Tiwari'Deep'

Pradeep Tiwari'Deep'

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                            ज़मीं पाँव नीचे न सर आसमाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत की बस्ती बसाएं कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशे मन पे कैसी ये बिजली गिरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं आग का कोई नाम-ओ-निशाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास तुमको मिलेगा भी क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ला दिल जिगर है ख़ला है मकाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तोड़ो यूं ग़ुन्चो को डाली से तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखेरो न गुल राह में गुल-फ़िशाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें प्यार करना ही आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले देने हो इश्क़ का इम्तिहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी है पानी का इक बुलबुला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कर हुस्न पर अब ज़ियादा गुमाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा बे असर है दुआ बे असर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखा इश्क़ में मौत है मेरी जाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी ख़ूबसूरत तेरी बज़्म है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसलसल सुख़न की बहे कहकशांँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझाओ न उल्फ़त का तुम 'दीप' अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दियों से ही रोशन है सारा जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रदीप तिवारी 'दीप'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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