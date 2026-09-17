ज़मीं पाँव नीचे न सर आसमाँ मुहब्बत की बस्ती बसाएं कहाँ

ज़मीं पाँव नीचे न सर आसमाँ

मुहब्बत की बस्ती बसाएं कहाँ



नशे मन पे कैसी ये बिजली गिरी

नहीं आग का कोई नाम-ओ-निशाँ



मेरे पास तुमको मिलेगा भी क्या

ख़ला दिल जिगर है ख़ला है मकाँ



न तोड़ो यूं ग़ुन्चो को डाली से तुम

बिखेरो न गुल राह में गुल-फ़िशाँ



तुम्हें प्यार करना ही आता नहीं

चले देने हो इश्क़ का इम्तिहाँ



जवानी है पानी का इक बुलबुला

न कर हुस्न पर अब ज़ियादा गुमाँ



दवा बे असर है दुआ बे असर

लिखा इश्क़ में मौत है मेरी जाँ



बड़ी ख़ूबसूरत तेरी बज़्म है

मुसलसल सुख़न की बहे कहकशांँ



बुझाओ न उल्फ़त का तुम 'दीप' अब

दियों से ही रोशन है सारा जहाँ

-प्रदीप तिवारी 'दीप'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

31 मिनट पहले