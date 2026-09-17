आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Uday aur ast ka chakra
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

उदय और अस्त का चक्र

Pradeep Mukherjee

Pradeep Mukherjee

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            समूचा दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर चुकाकर अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निढाल अब दिनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल-नारंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े गोले के रूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ रहा था दिखाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दूर से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन हो गई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी तपिश अब कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्त होने की मुद्रा में अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ चुका था दिनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानता है वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जगह-जगह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबता उसे देखने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लग जाती है होड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल पर्यटकों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि स्थानोय निवासियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे, उगते सूरज का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भव्य और मनभावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृश्य भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता नहीं कुछ कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदय और अस्त होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है प्रतीक इस धरती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुड़ा हुआ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के साथ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदय और अस्त का चक्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर करता है क्यों कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाहक फ़िक्र।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree