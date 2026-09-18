इसलिए कोशिश न करना भी

जीवन में सीखने

और आगे बढ़ने को

नहीं करना चाहिए

बंद कभी

इसलिए है सबसे ज़रूरी चीज़

जीवन में

निरंतर कोशिश करते रहना

खुद को बेहतर बनाने की

कोशिश

है ज़रूरी

आत्म-विश्वास हमारा

सुधारती है

प्रदर्शन हमारा

और बढाती है

संतुष्टि हमारी

जब डालते हैं आप

सुधार की आदत

किसी एक क्षेत्र में

तो धीरे-धीरे असर उसका

दिखने लगता है

दूसरे क्षेत्रों में भी

इसलिए रुकिए नहीं आप

रखिए याद

कि हार जाने को

मामूली बात समझना

होगी भारी भूल आपकी

क्योंकि दुनिया बढ़ रही है

लगातार आगे

आपके रुक जाने पर

बढ़ता जाएगा

पीछे आपके छूट जाने का

खतरा

इसलिए कोशिश न करना भी

है नहीं कोई फैसला

अक्लमंदी का

यह बन जाता है तरीका

धीरे-धीरे यूं ही

जीवन को गुजार देने का

विकास के अवसर को

जीवन में खो देने का।

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59 मिनट पहले