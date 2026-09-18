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इसलिए कोशिश न करना भी

Pradeep Mukherjee

Pradeep Mukherjee

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जीवन में सीखने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आगे बढ़ने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं करना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए है सबसे ज़रूरी चीज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरंतर कोशिश करते रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को बेहतर बनाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है ज़रूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्म-विश्वास हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधारती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदर्शन हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बढाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतुष्टि हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब डालते हैं आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधार की आदत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक क्षेत्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धीरे-धीरे असर उसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखने लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे क्षेत्रों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए रुकिए नहीं आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखिए याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हार जाने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मामूली बात समझना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होगी भारी भूल आपकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दुनिया बढ़ रही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगातार आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके रुक जाने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे आपके छूट जाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खतरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कोशिश न करना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है नहीं कोई फैसला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्लमंदी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बन जाता है तरीका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे यूं ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को गुजार देने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास के अवसर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में खो देने का।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
59 मिनट पहले

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