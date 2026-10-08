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दस्तक शरद की

pradeep kumar

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                            अनुपम एहसास, दस्तक शरद की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जगी आस, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला आसमान, चाँदनी का आँचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील-सरोवर-ताल-नदी नीर निर्मल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद-मंद बयार कहती कोई बात—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे हो कोई मौन संदेश, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शबनम की बूँदें लेकर आईं प्रेम-पैगाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शशि की शीतलता से शीतल हुई सुखद शाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेत चादर-सी कास-कुसुम की कतार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखती प्रेम-पत्र, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गगन-पटल से पावस-घटाएँ हुईं विदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की उदासी भी आँखों से हुई जुदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा की सूनी राहों ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब होगी मुलाकात, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलाबी रात में जब महके रातरानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उतर आए कोई धुन अनजानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही धुन में मस्त गुनगुनाती चाँदनी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहती है फिर कोई बात, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी सताने लगें बार-बार यादें पुरानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब इश्क का नशा हो जाए कुछ-कुछ जाफ़रानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की दूरियाँ भी जब पास लगने लगें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना गहरा नाता, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन ही मन मन फिर से सँवरने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बिखरे हुए सपने फिर से निखरने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-ऋतु में बस इतनी-सी तमन्ना रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बन जाए प्यास, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरुभूमि-से मन में जब प्रेम-मेघ घिर आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे अधरों पर मधुर मिलन-गीत उतर आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शरद भी पूर्णिमा बन अमृत बरसाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाए जीवन की साँस, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुपम एहसास, दस्तक शरद की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जगी आस, आहट शरद की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रदीप सोनसर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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39 मिनट पहले

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