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आपातकाल में देश को संभाला था।

Pradeep Kairana

Pradeep Kairana

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                            हुई घर में लड़की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो छाई घर में अनबनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग पूछते हैं, “क्या हुआ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहते हैं, “यार, कोई बात न बनी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि लड़के की चाहत थी सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब घर उनके बिटिया आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बधाई के चलते घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी के मुख पर उदासी छाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें नहीं पता, लड़कियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरा को जीता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उम्र में बिटियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या सहना सीखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटों की चाहत करने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम वंश कैसे चलाओगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चाहत नहीं,बेटियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बहू कहाँ से लाओगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज के बंधनों में रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ वो सह रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ससुराल की पीड़ित बातों को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायके में न कह रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की बात करें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन में वो खेल रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी बचपन से देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मासिक चक्र कि पीड़ा झेल रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म निवास स्थान से आकर उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा घर सजाया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे वंश की खातिर उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौ महीने कष्ट उठाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ आज उन्होंने देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा झंडा गाड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटों की चाहत रखने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन बेटों को पछाड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने देश की शान की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चोटियों पर चढ़ रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो उन्हीं बेटियों को आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आसमान में उड़ रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस समय की बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खाने को न निवाला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बिटिया इंदिरा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपातकाल में देश को संभाला था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहते हो जीवन आसान है उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो झाँक कर तुम उन्हें देख लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर फिर भी न हो तसल्ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक दिन उनका जीवन जीकर देख लो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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