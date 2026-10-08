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तो सच में… क्या बात होती।

prabhakar sharma

prabhakar sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            काश, तुम उस पल मेरे साथ होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब हमारे भी ख़ास होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बात दिलों में रह गई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बात अगर कह पाते—क्या बात होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी आँखों को पढ़ लेते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारी ख़ामोशी समझ लेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दर्द छुपा था दोनों दिल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मिलकर थोड़ा कम कर लेते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तुम दूर जाते, न हम तन्हा होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आँखों में इतने आँसू होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बस एक पल ठहर जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद हम भी एक-दूजे के होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की राह में यूँ बिछड़ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने अधूरे ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में हाथ तो था कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाने क्यों हाथ छूट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जब तुम्हारी याद आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में नमी छोड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल लाख समझाए ख़ुद को मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन तुम्हें ही बुलाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश, तुम उस पल मेरे साथ होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद कुछ और ही हालात होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शिकवा, न कोई सवाल होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस प्यार ही प्यार बेहिसाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर किस्मत ने लिखी थी जुदाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने हँसकर हर चोट छुपाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मिलते तो कहानी कुछ और होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम रुकते तो ज़िंदगी कुछ और होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बस दिल में एक सवाल रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हुआ, वो क्यों हुआ, ये मलाल रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे होते, मैं तुम्हारा होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सच कहूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी कहानी में भी एक खूबसूरत “अंजाम” होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश, तुम उस पल मेरे साथ होते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सच में… क्या बात होती।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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