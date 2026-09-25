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आज भी माँ की आवाज़ आती है—

prabhakar sharma

prabhakar sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गाँव की स्मृतियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब होती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पुरानी नहीं होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चुप हो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी याद है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कच्चा आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीम से गिरती पत्तियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माँ की वह आवाज़—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बेटा, घर आ जा… शाम हो गई।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब घर लौटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ घर लौटना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समझता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपनी जड़ों में लौटना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथ की रोटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे की आँच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीतल के बर्तनों की खनक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रात में छत पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछी वह पुरानी खाट—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन छोटी-छोटी चीज़ों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरा संसार बसता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बड़े होते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव पीछे छूटता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच तो यह है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव पीछे नहीं छूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने भीतर से दूर होते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शहर की रोशनियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन थक जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँखें बंद करते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मिट्टी मिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही आँगन मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माँ मिलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान चाहे जितनी दूर चला जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आत्मा का रास्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा उसी घर तक जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ माँ ने पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पुकारा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब स्मृतियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी आवाज़ें थम जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शहर भी चुप हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भीतर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की वही साँझ उतरती है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस ख़ामोशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी माँ की आवाज़ आती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बेटा… बहुत देर हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर आ जा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आँखें खोलता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ कहीं नहीं होती…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी आत्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी घर लौट आती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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