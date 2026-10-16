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उलझनों के बीच

prabhakar sharma

prabhakar sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उलझनों के बीच खड़ा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से ही कुछ कह रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते तो बहुत हैं सामने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मंज़िल ढूँढ़ रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनों की उम्मीदें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सपनों का सवाल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान सजी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में कितना बवाल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें दिल में दबी हुई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते खामोश पड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको अपना समझा था हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही आज कुछ दूर खड़े हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त ने हर मोड़ पर आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया सबक सिखाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दर्द को छुपाया सबसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने ही मुझे बनाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न शिकायत है किसी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से कोई गिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की इस भीड़ में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से मिलना ही बचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझनें हैं, तो रहने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सवाल अधूरे रहने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ एहसासों को बहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं टूटकर भी जुड़ जाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर से उठ जाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दौर भी गुज़र ही जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद को फिर से पाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझनों के बीच इतना तो सीखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अँधेरे में उजाला होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद पर भरोसा रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा होता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
28 मिनट पहले

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