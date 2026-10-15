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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bela -The Purest and Most Innocent Form of Love.
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बेला — प्यार का सबसे मासूम रूप

prabhakar sharma

prabhakar sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बेला सिर्फ़ एक नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे घर की धड़कन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मासूम आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी दुनिया की मुस्कान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानों के रिश्तों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार के कई खूबसूरत रंग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं शब्द हैं, कहीं वादे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं अपनेपन के संग हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बेला का प्यार अलग है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई वादा, न कोई शर्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बीते कल की कोई शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आने वाले कल की फ़िक्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुझे वैसे ही अपनाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ख़ुशी में पूँछ हिलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उदासी में पास बैठ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मेरे पास होने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी वजह की ज़रूरत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मौजूदगी ही उसके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बोल नहीं सकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कितना कुछ कह जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दो मासूम आँखों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की हर बात पढ़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इंसान प्यार को शब्दों में ढूँढ़ते रह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बेला जैसे नन्हे साथी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपनी मौजूदगी से समझा जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मुझे सिखाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार हमेशा कहा नहीं जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी का पास बैठ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप साथ निभाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बिना किसी स्वार्थ के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन अपना होना जताना भी प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए बेला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए सिर्फ़ एक पालतू नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा रिश्ता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें कोई हिसाब नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शर्त नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनापन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब कभी ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत शोर करने लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेला मेरे पास आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप बैठ जाती है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में प्यार की सबसे सच्ची भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद शब्द नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ होना है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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