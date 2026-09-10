तुम पर एक किताब

तुम पर मैं पूरी किताब लिख दूँ,

हर पन्ने पर अपना प्यार लिख दूँ।



तुम जो पूछो कोई सवाल कभी,

मैं हर सवाल का जवाब लिख दूँ।



तुम्हारे संग बिताए हर पल को,

यादों की मीठी मिसाल लिख दूँ।



तुम्हारी हँसी को सुबह की किरण,

तुम्हारी खामोशी को शाम लिख दूँ।



तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी,

तुम्हारे हर ग़म को अपना ग़म लिख दूँ।



तुम्हारे साथ चलूँ उम्रभर यूँ,

हर कदम को अपना मुकाम लिख दूँ।



तुम्हारे बिना जो पल भी गुज़रे,

उसे अधूरा सा एक ख्वाब लिख दूँ।



तुम्हारी आँखों में जो दिखे मुझे,

उसे अपने दिल का एहसास लिख दूँ।



अगर कभी स्याही कम पड़ जाए,

तो आँखों से सारी बात लिख दूँ।



और अगर शब्द भी ख़ामोश हो जाएँ,

तो धड़कनों से तुम्हारा नाम लिख दूँ।



क्योंकि तुम सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं,

मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो।

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39 मिनट पहले