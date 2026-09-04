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इन छोटी-छोटी हथेलियों में है

Pawan Yadav

Pawan Yadav

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                            शिक्षिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कक्षा में प्रवेश करती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा लगता है कि-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप पड़ी हुई श्यामपटों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर उतर आई है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हीं आँखों जैसी कठपुतलियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत दिशाएँ उग आई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन चंचलता से भरे मन में-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों का जंगल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी हृदय में संकोच का कुहासा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी हथेली पर अधूरा सपना है-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की धूप लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे उनके पास जाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बंद खिड़कियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा की राह बनाती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों के अक्षर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों पर ठहरे न रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सोच बनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक बनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कठिन समय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य के साथ खड़े रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कुम्हार नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आकृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इच्छा से गढ़ दूँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो बस इतना करती हूँ-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी को उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभावित सुंदरता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास दिलाती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कठोर स्वर बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत राह से वापस बुलाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी काँपते कदमों के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना विश्वास रख जाती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार के क्षण में कहती हूँ-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ठहरो मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते समाप्त नहीं हुए हैं”;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब सफलता सामने हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धीरे से याद दिलाती हूँ-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ऊँचा उठना अच्छा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मनुष्य बने रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे भी ऊँचा है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए परिणाम-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ अंकों की पंक्तियाँ नहीं-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके पीछे कितनी रातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने आँसू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी कोशिशें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कितनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप जीतें होती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई शिष्य एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सामने खड़ा होकर कहता है-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैडम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझे अपने ऊपर भरोसा है,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आवाज़ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के भीतर बंद पड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दरवाज़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोल रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे फूलों के हार नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न नाम किसी पट्टिका पर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी खुशी तो तब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरे शिष्य की वाणी में सत्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके निर्णय में विवेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके व्यवहार में करुणा दिखाई दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रोज़ भविष्य को पढ़ाती हूँ-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भविष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन छोटी-छोटी हथेलियों में है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर शाम लौटते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही विश्वास रखती हूँ-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरी कक्षा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकला कोई एक मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे में-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता बन जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी साधना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरा सम्मान-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पद से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुरस्कार से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शिष्यों के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित रह जाने का नाम है-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षिका होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अलका यादव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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