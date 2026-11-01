आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Travelers returning from a long journey
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ट्रॉय से बीस साल बाद इथाका लौटा ओडीसियस,

pawan tiwari

pawan tiwari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कोई यात्री जब लौटता है अपने मूल की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी कोई नहीं लौटता जस का तस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ न कुछ छूट ही जाता है पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई बेहद ज़रूरी सामान...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः विवशताओं के सिर फोड़ दिए जाते हैं ठीकरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटने वाले भी, कभी पूरे नहीं लौटे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे निरंजना तट से कभी नहीं लौटे सिद्धार्थ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कपिलवस्तु की ओर, कभी नहीं लौटी बुद्ध की देह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका से लौटकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता कभी नहीं लौटीं अयोध्या के राजमहल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलिंग युद्ध से लौटी तो बस एक क्लांत सेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंडाशोक तो कलिंग के मैदानों में ही हमेशा के लिए छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया फतह करने निकला सिकंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं लौट सका मैसिडोनिया...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बैठकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांडव कभी नहीं लौट सके अपने 'घर'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रॉय से बीस साल बाद इथाका लौटा ओडीसियस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही घर में एक अजनबी था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक अंतरिक्ष के उस अथाह शून्य से लौटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन यात्रियों की तरह!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मोहम्मद का मेराज से लौटना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सलीब के घावों के साथ ईसा का पुनर्जीवित होना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लंबी यात्रा के बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटना तो चाहते हैं यात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वे फिर कभी, लौट नहीं पाते!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree