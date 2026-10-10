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एक सभ्य नागरिक की पहचान है।

Parul Rustagi

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                            स्त्री केवल एक देह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरा संसार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की बेटी,किसी की बहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की माँ ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं भी एक पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे बात करते हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शब्दों को जरा संभाल लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हारी बदतमीज़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सहनशीलता की परीक्षा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चुप है तो कमज़ोर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सहती है तो मजबूर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिस दिन अपने सम्मान के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ उठती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे दबाना आसान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे कुछ गलत शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी गरिमा को कम नहीं कर सकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि किसी स्त्री का सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुरुष के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री तुम्हारे मनोरंजन की वस्तु नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी टिप्पणी का विषय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी उतनी ही जीवंत और मनुष्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितने तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए स्त्री से बात करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शब्दों में थोड़ी मर्यादा रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि स्त्री को सम्मान देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई एहसान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सभ्य नागरिक की पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~रुस्तगी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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