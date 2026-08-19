जब निशान दिखाई देने लगे

चुप रहकर भी गुज़रती रहीं,

कुछ हदें थीं,

जो धीरे-धीरे पार होती रहीं।

फिर एक दिन,

जब निशान दिखाई देने लगे,

तो पुराने जवाबों को

नए सवाल मिलने लगे।



-अपराजितापरम

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30 मिनट पहले