दिशाहीन बहती रहती है

खुद का वजूद न होना

उस नैया के समान है

जो बिन पतवार लहरों के सहारे

दिशाहीन बहती रहती है ।

-सरिता सिंह

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47 मिनट पहले