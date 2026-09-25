मेरा सबसे विश्वसनीय

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Pankaj Sharma

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                            भीड़ से लौटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहट सुनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलापन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिक्तता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकहा संवाद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं लोगों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागा नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन चेहरों से लौटा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुखौटों से अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुस्कान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनापन नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उपयोगिता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब प्रश्न उठा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या दोष उनका था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मैं ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपेक्षाओं के रंग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्यों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ता रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तन्हाई को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज़ा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ कोई शोर नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल मेरी धड़कन थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई निर्णय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्वस्त्र सत्य था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकटता से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्कपटता से जन्मते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो स्वयं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपरिचित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कैसे होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकेला नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर लौट आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा सबसे विश्वसनीय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहचर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं स्वयं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजनबी नहीं रहा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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