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अनंत का मौन साक्षात्कार।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            चेतना कोई दीप नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी से ज्योति ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं प्रभात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके उदय से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशाएँ अर्थ पाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे दर्पण की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दृष्टि की आवश्यकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका होना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका साक्षात्कार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका मौन परिचय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वस्तु की भाँति नहीं देखती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो वह दृष्टि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें समस्त दृश्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अर्थ ग्रहण करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ द्रष्टा और दृश्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे में गल जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं से आरम्भ होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे शब्द नहीं छूते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वैत वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल स्मृति रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर में मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना नाम भूल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना न बाहर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भीतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो वह निःशब्द आकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें अस्तित्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को सुनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न वहीं मिटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रश्नकर्ता भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलीन हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अविभाजित प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे खोजता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वही खोज है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे पाता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वही प्राप्ति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयंप्रकाश चेतना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत का मौन साक्षात्कार।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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