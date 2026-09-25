हर एक अनुभव साधन बनता,

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Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            इच्छा का संसार अनूठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग्रह का हर बंधन झूठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन चाहे अनुकूल व्यवस्था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बिखरे यथार्थ की अवस्था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चाहत को ठेस लगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अंतर्मन में कुंठा जगती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थितियों से व्यर्थ लड़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव ने ही रीत बनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार नहीं अनुचर किसी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वेग नियम है प्रकृति का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धारा के विपरीत जो बहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जीवन भर दुःख ही सहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विराट व्यवस्था का यह मेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता रहे प्रवाह अकेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण-क्षण बदले रूप यहाँ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमिट सत्य का भूप यहाँ पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकांक्षा जब ढलती यथार्थ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सुख मिलता परमार्थ में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धिमत्ता का मार्ग यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घटित हुआ, वह सत्य सही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष तजें, सामंजस्य अपनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर मन को समझाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिष्कृत करें अपनी आशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलेगी फिर जीवन की भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समत्व का जब उदय होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन व्यर्थ के आँसू नहीं रोता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य से फिर शिकवा न कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागृत होती शक्ति जो सोई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतोष की पावन भूमि मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय कमल हर समय खिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक अनुभव साधन बनता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर होती भीतर की जड़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मबल का दीप जलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सहज पथ पर चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति का फिर वास होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाता अज्ञान का कुहासा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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