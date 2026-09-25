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और वही देखना, मुक्ति बन जाता है।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मन के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निरंतर प्रवाह है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शब्दों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न घटनाओं का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उठती-बैठती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंख्य छायाओं का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बहुत दिनों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे वाद-विवाद किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर विचार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम सत्य समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना विवेक रख दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञात हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों को रोकने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र शांत नहीं होता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके उठने का रहस्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखने से खुलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन स्थान खोजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न निर्णय था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पक्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न प्रतिपक्ष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बैठकर देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश में उड़ते पक्षियों की भाँति;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ठहरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ विलीन हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आकाश अपरिवर्तित रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं उत्तर नहीं खोजता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी अंतिम निष्कर्ष का यात्री हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल जागरूकता की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमी ज्योति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वही देखना, मुक्ति बन जाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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