और वही देखना, मुक्ति बन जाता है।

मन के भीतर

एक निरंतर प्रवाह है—

न शब्दों का,

न घटनाओं का,

केवल उठती-बैठती

असंख्य छायाओं का।



मैंने बहुत दिनों तक

उनसे वाद-विवाद किया,

हर विचार को

अंतिम सत्य समझकर

उसकी देहरी पर

अपना विवेक रख दिया।



फिर एक दिन

ज्ञात हुआ—

लहरों को रोकने से

समुद्र शांत नहीं होता;

उनके उठने का रहस्य

देखने से खुलता है।



तब मैंने

अपने भीतर

एक मौन स्थान खोजा,

जहाँ न निर्णय था,

न पक्ष,

न प्रतिपक्ष।



वहीं बैठकर देखा—

विचार आते हैं,

आकाश में उड़ते पक्षियों की भाँति;

कुछ ठहरते हैं,

कुछ विलीन हो जाते हैं,

और आकाश अपरिवर्तित रहता है।



अब मैं उत्तर नहीं खोजता,

न किसी अंतिम निष्कर्ष का यात्री हूँ।

केवल जागरूकता की

धीमी ज्योति में

स्वयं को देखता हूँ—

और वही देखना, मुक्ति बन जाता है।

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