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वही निरंतर आगे बढ़ा।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            .यह पाषाण-सा हठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह स्वयं में सिमटी जड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व का भ्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झंझावातों के सम्मुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तना रहा अविचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह टूट गया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की सीमा यही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु जो झुका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने संवेदनशीलता चुनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बचा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही समय को जीत सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिरोध का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल टकराना नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थितियों के सांचे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज ढल जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कोई नियत पथ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनियोजित यात्रा है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ हर मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकारना ही सत्य है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थपेड़े संकटों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब प्रहार करेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पाषाणवत कठोरता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में मिल जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवटता पनपती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित नए अनुभवों से;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सीखता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही निरंतर आगे बढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मन! त्याग यह जड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल जैसी तरलता अपना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहते रहने में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन की अमरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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44 मिनट पहले

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