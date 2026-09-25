वही निरंतर आगे बढ़ा।

.यह पाषाण-सा हठ,

यह स्वयं में सिमटी जड़ता,

शक्ति नहीं,

अस्तित्व का भ्रम है।



झंझावातों के सम्मुख

जो तना रहा अविचल,

वह टूट गया;

अहंकार की सीमा यही है।



किंतु जो झुका,

जिसने संवेदनशीलता चुनी,

वही बचा रहा,

वही समय को जीत सका।



प्रतिरोध का अर्थ

केवल टकराना नहीं;

परिस्थितियों के सांचे में

सहज ढल जाना है।



जीवन कोई नियत पथ नहीं,

एक अनियोजित यात्रा है;

यहाँ हर मोड़ पर

स्वीकारना ही सत्य है।



थपेड़े संकटों के

जब-जब प्रहार करेंगे,

तब पाषाणवत कठोरता

मिट्टी में मिल जाएगी।



जीवटता पनपती है

नित नए अनुभवों से;

जो सीखता रहा,

वही निरंतर आगे बढ़ा।



हे मन! त्याग यह जड़ता,

जल जैसी तरलता अपना;

बहते रहने में ही

सृजन की अमरता है।



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44 मिनट पहले