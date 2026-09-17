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"प्रेम या स्वामित्व?"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जहाँ स्नेह व्यापार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार जहाँ उपकार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बंधन इक कारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटा प्रेम-किनारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीख नहीं है यह अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाओं का पावन अर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जहाँ दान सा बँटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मसम्मान वहाँ घटता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एहसानों का भारी बोझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिनता है जो क़ीमत रोज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो केवल स्वामी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में अगामी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम नहीं जागीर किसी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न संपदा है यह अपनों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का जो दे पुरस्कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यर्थ है उसका सब सत्कार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ समझ जो प्रेम चुकाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल जो औक़ात दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस महफ़िल से दूरी भली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाए जहाँ मन की कली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्रोह नहीं, यह आत्म-रक्षण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों से गरिमामय प्रस्थान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर झुके जहाँ, वह प्यार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल जुड़े बिना, संसार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाँव जहाँ अब घाव बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्प जहाँ पर भाव बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस साए को तज देना ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को पुनः समझ लेना ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह टूटना नहीं, बचाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज गरिमा को अपनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों का अंतिम सत्य यही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
39 मिनट पहले

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