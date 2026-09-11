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"प्रथम कदम के उस पार"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            मैं स्वयं से पूछता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सचमुच कोई पथ होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हम ही अपने भय पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशाओं के नाम लिख देते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार प्रतीक्षा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे अधिक जीवन जिया है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं संकेतों की राह देखता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समय आगे बढ़ता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चितता का कोई दीप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मोड़ पर नहीं जलता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकांश यात्राएँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरे विश्वास से आरम्भ होती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जानता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सा पथ सत्य है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु यह भी सत्य है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिरता कोई उत्तर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भीतर एक स्वर उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, चाहे धुंध साथ चले;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि गति की अपनी प्रज्ञा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अनुभव का अपना प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन गंतव्य का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस साहस का नाम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अज्ञात की ओर बढ़ता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ कहीं प्राप्त नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रथम कदम के साथ जन्म लेता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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