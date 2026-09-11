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"प्रकृति का मौन आलोक"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब-जब मनुज ने गर्व भरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही निर्मित विस्तारों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन की निस्तब्ध प्रार्थनाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखा धूल-धूसरित द्वारों पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जीवन के अंतर-स्रोतों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूक्ष्म अँधेरा उतर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ केवल जल न थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे समय की बहती चेतना थीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत केवल पत्थर न थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे धैर्य की मौन साधना थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हमने उनके अर्थ भुलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उपयोग का पाठ पढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश के विस्तृत नील पट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने स्वप्न अंकित होते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों की थरथर कंपन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञात संदेश झरते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोलाहल के घने कुहासे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सूक्ष्म संगीत खो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यता की चकाचौंध ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि को तो विस्तृत कर डाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अंतर्मन के श्रवण-कक्ष से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभूति का स्वर दूर हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर वैभव का उत्सव जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर का दीप क्षीण हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति पर अधिकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके संग चलना ही प्रगति है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिट्टी से संवाद रखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही जीवन की सच्ची गति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्यथा उपलब्धियों के शिखरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य स्वयं से ही दूर खड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ फिर से सीखें सुनना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन की धीमी पदचापों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरिता के निर्मल एकांत को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन की हरित प्रतिज्ञाओं को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो प्रकृति का मान रखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अपनी आत्मा को बचाए रखता है॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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