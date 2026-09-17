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"पर्याप्त का प्रदेश"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कम माँगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बीज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी नमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रकाश की एक किरण—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हरियाली का स्वप्न रच लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूसरा प्रदेश भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ इच्छाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही पदचिह्नों का पीछा करती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर निकल जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्राप्ति के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नए अभाव के सामने खड़ा मिलता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कोई मौन स्वर पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सचमुच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिक्तता बाहर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वह भीतर की उस जगह में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘पर्याप्त’ शब्द को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रवेश नहीं करने दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ठहरकर देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख कोई शिखर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जीतना हो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो एक शांत सरोवर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तब दिखाई देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आकांक्षाओं की धूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग्रह की अंधी सुरंगों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दूर तक चलने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वामित्व का विस्तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य को बड़ा नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही केंद्र से दूर ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक की एक छोटी-सी लौ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार के समस्त तर्कों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरस्त कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस प्रकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वयं से कह पाता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि उसे देख सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत की खोज नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्याप्त की पहचान ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सबसे दुर्लभ रहस्य है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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