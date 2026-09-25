शिखरों पर भी पहुँचकर,

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Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            जीवन क्षणभंगुर स्वप्न-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहता नित्य प्रवाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ठहरा, वह रेत हुआ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बहा, वही अथाह॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन का चक्र ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग का शाश्वत धर्म।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्ते झरते, फूल खिलें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रकृति का कर्म॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय किसी का सखा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उसका अनुराग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उससे बँधकर रह गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो बैठा निज भाग॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखरों पर भी पहुँचकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत खोना आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से जुड़ा वृक्ष ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूता है अम्बर-पार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह घटे तो दृष्टि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य स्वयं मुस्काए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का निर्मल दर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-पथ दिखलाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन केवल पंथ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथिक नहीं अधिकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से जो जुड़ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका हुआ विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय बने जिसके चरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका ऊँचा संसार॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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