शिखरों पर भी पहुँचकर

जीवन क्षणभंगुर स्वप्न-सा,

बहता नित्य प्रवाह।

जो ठहरा, वह रेत हुआ;

जो बहा, वही अथाह॥



परिवर्तन का चक्र ही,

जग का शाश्वत धर्म।

पत्ते झरते, फूल खिलें—

यही प्रकृति का कर्म॥



समय किसी का सखा नहीं,

न उसका अनुराग।

जो उससे बँधकर रह गया,

खो बैठा निज भाग॥



शिखरों पर भी पहुँचकर,

मत खोना आधार।

धरती से जुड़ा वृक्ष ही,

छूता है अम्बर-पार॥



मोह घटे तो दृष्टि में,

सत्य स्वयं मुस्काए।

अंतर का निर्मल दर्पण,

जीवन-पथ दिखलाए॥



जीवन केवल पंथ है,

पथिक नहीं अधिकार।

धरती से जो जुड़ गया,

उसका हुआ विस्तार।

विनय बने जिसके चरण,

उसका ऊँचा संसार॥

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एक घंटा पहले